В Киевской области женщине предъявили подозрение за призыв опрокинуть автобус с национальными гвардейцами

Правоохранители сообщили о предъявлении подозрения 22-летней женщине по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований во время беспорядков в Петропавловской Борщаговке.

По данным Киевской областной прокуратуры, подозреваемая участвовала в блокировании подразделения Национальной гвардии Украины, публично призывала присутствующих опрокинуть служебный автобус с военнослужащими внутри и лично раскачивала транспортное средство.

В результате противоправных действий автобус получил значительные механические повреждения. Фигурантке инкриминируют нарушение ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины в особый период.

Источник: hromadske.

Суд арестовал ещё одну подозреваемую в беспорядках в Петропавловской Борщаговке.

Командующий Нацгвардией признал правомерным задержание возвращенных из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.

Выговский объяснил, что грозит родителям подростка за участие в беспорядках в Петропавловской Борщаговке.

Читай нас в