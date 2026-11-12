В Киевской области пьяный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Полиция Киевской области расследует обстоятельства ДТП со смертельным исходом в селе Малая Вильшанка Белоцерковского района, где 31-летний водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения наехал на пешеходку и скрылся с места происшествия.

«В результате ДТП 63-летняя пешеходка погибла на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе полиции. Правоохранители оперативно разыскали поврежденный автомобиль на одном из частных дворов, а проверка с помощью прибора Drager показала содержание алкоголя в крови водителя на уровне 2,28 промилле, что в 11 раз превышает норму и соответствует примерно 0,5 л выпитой водки.

В настоящее время злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания, а следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Источник: полиция Киевской области.

В Стрыйском районе сообщили о предъявлении подозрения 51-летнему водителю, который сбил пешеходку и скрылся с места ДТП. По данным следствия, уровень алкоголя в его крови в 17 раз превышал допустимую норму.

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