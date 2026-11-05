В Киевской области прокуратура через суд защитила 5,8 га соснового леса от застройки

Речь идет о государственном земельном участке в Обуховской общине стоимостью более 28 млн грн, который незаконно передали в аренду под строительство многоквартирного дома.

Обуховский городской совет изъял землю из государственного лесного фонда и передал её частному обществу. Впоследствии участок был отнесён к коммунальной собственности с сохранением назначения под жилую застройку.

3 ноября Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу прокуратуры и отменил предыдущее решение суда. Незаконность изъятия государственных лесных земель подтверждена.

Следующий шаг — исполнение судебного решения и восстановление права государства на эту территорию.

Источник: Киевская областная прокуратура