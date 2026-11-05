В Киевской области прокуратура через суд защитила 5,8 га соснового леса от застройки
Речь идет о государственном земельном участке в Обуховской общине стоимостью более 28 млн грн, который незаконно передали в аренду под строительство многоквартирного дома.
Обуховский городской совет изъял землю из государственного лесного фонда и передал её частному обществу. Впоследствии участок был отнесён к коммунальной собственности с сохранением назначения под жилую застройку.
3 ноября Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу прокуратуры и отменил предыдущее решение суда. Незаконность изъятия государственных лесных земель подтверждена.
Следующий шаг — исполнение судебного решения и восстановление права государства на эту территорию.
Источник: Киевская областная прокуратура
В Винницкой области четырех должностных лиц одного из лесничеств Гайсинского надлесничества подозревают в незаконной вырубке ценных пород деревьев, что нанесло государству ущерб в размере более 5,5 млн грн. По данным следствия, двое лесничих и двое мастеров действовали в составе организованной группы и получили более 3,1 млн грн неправомерной выгоды.
В Тячевском районе государственное предприятие «Леса Украины» возместило в бюджет Углянской общины более 1,2 млн грн убытков, нанесенных окружающей среде в результате незаконной вырубки деревьев. Средства были взысканы по иску прокуратуры после того, как суды двух инстанций подтвердили обоснованность требований.
Напомним, в Сумской области предстанет перед судом руководитель одного из лесхозов области, которого обвиняют в продаже древесины по заниженным ценам. По данным следствия, из-за таких действий территориальная община недополучила более 9,1 млн грн.