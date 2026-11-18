В селе Новоселки Вышгородского района Киевской области завершили тушение масштабного пожара на территории складского здания и семи уничтоженных автомобилей, пострадавших в результате российской атаки.

Спасатели ГСЧС в настоящее время проводят разборку и проливание конструкций, чтобы окончательно предотвратить возможное повторное возгорание.

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Кроме того, от взрывной волны пострадали четыре частных жилых дома, хозяйственное здание и ещё один легковой автомобиль.

Источник: ГСЧС Украины.

В Киеве прогремел взрыв на фоне атаки дронов, на Позняках отключилось электричество.

Российская атака на Киев: в четырёх районах зафиксированы последствия, есть пострадавшие.

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