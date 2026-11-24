В Киевской области предстанет перед судом столичный адвокат, который, по данным следствия, вместе с сообщником организовал незаконный вывоз военнослужащих из воинских частей. Стоимость таких «услуг» составляла в среднем 10 тысяч долларов США.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры завершено досудебное расследование по делу.

По данным следствия, адвокат позиционировал себя как «военный юрист», однако фактически юридической помощи не оказывал. Вместо этого он предлагал военнослужащим варианты самовольного оставления воинских частей в различных регионах Украины.

Мужчина вместе с сообщником убеждал клиентов, что имеет влиятельные связи среди военного командования и обладает информацией об особенностях организации работы воинских частей.

Схема заключалась в том, что адвокат на собственном автомобиле приезжал в воинские части, забирал военнослужащих и, обходя блокпосты, вывозил их к месту жительства.

Деньги за свои услуги сообщники получали в криптовалюте, после чего распределяли между собой.

Следствие зафиксировало три эпизода преступной деятельности в 2026 году. Адвокату и его сообщнику сообщили о подозрении по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

В ходе досудебного расследования адвокат полностью признал свою вину, дал обвинительные показания и добровольно перечислил 1 миллион гривен на нужды Вооруженных Сил Украины.

В настоящее время обвинительный акт в отношении адвоката направлен в суд для рассмотрения по существу. Его сообщник находится в розыске.

Досудебное расследование проводили следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении Департамента контрразведки СБУ.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Напомним, в Каменце-Подольском перед судом предстанет 52-летний житель Киева, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. За свои услуги он требовал 15 тысяч евро. Досудебное расследование по делу завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о вымогательстве и получении военнослужащими неправомерной выгоды от представителей предприятия. Деньги вымогали за беспрепятственное принятие военной частью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Читай нас в