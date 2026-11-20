В Киевской области в суд был направлен обвинительный акт в отношении предпринимателя из Переяслава, у которого изъяли более 17 тысяч бутылок поддельного алкоголя общей стоимостью свыше 2,6 млн грн. Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области завершили расследование дела.

По данным следствия, мужчина закупал и перевозил крупные партии фальсифицированных напитков, а затем продавал их через собственную сеть сбыта. Алкоголь кустарного производства реализовывали под видом дорогих импортных напитков. На бутылках размещались этикетки известных мировых брендов, однако акцизные марки отсутствовали.

Предприниматель хранил продукцию в двух гаражах, переоборудованных под склады. В ходе обысков детективы изъяли почти 8,7 тысячи литров жидкости неизвестного происхождения. Экспертизы подтвердили, что напитки фальсифицированы и не соответствуют государственным стандартам качества. Суд наложил арест на изъятную продукцию.

Предпринимателя обвиняют в незаконном приобретении и хранении подакцизных товаров с целью сбыта по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники Управления стратегических расследований в Киевской области ДСР Нацполиции, процессуальное руководство осуществляли прокуроры Киевской областной прокуратуры. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины. Напомним, что за фальсифицированный алкоголь с тяжкими последствиями могут дать до 10 лет тюрьмы.

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