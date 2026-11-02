В Киевской области в пяти населенных пунктах ухудшилось качество воздуха
В пяти населенных пунктах Киевской области зафиксирован умеренный уровень мелкодисперсной пыли. Жителям рекомендуется закрыть окна и ограничить длительное пребывание на открытом воздухе.
Речь идет об Иванкове, Белой Церкви, Вишневом, Борисполе и Броварах. При длительном воздействии пыль может вызывать дискомфорт при дыхании, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто чувствителен к раздражениям.
Жителям этих населенных пунктов рекомендуется:
- держать окна закрытыми;
- ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
- пить достаточно воды;
- по возможности включить очиститель воздуха.
В то же время в других населенных пунктах области превышений допустимых показателей химических и биологических веществ не выявлено. Общий индекс качества воздуха (AQI) остается в пределах нормы.
Пасмурная погода и умеренный северо-западный ветер способствуют перемешиванию воздуха и рассеиванию вредных веществ.
Также в Киевской области уровень гамма-излучения соответствует естественному фону. Специалисты продолжают следить за состоянием атмосферного воздуха.
Источник: КОВА
Напомним, в Киевской области ухудшилось качество воздуха — в шести населенных пунктах фиксируется пыль.
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