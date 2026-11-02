В Киевской области в пяти населенных пунктах ухудшилось качество воздуха

В пяти населенных пунктах Киевской области зафиксирован умеренный уровень мелкодисперсной пыли. Жителям рекомендуется закрыть окна и ограничить длительное пребывание на открытом воздухе.

Речь идет об Иванкове, Белой Церкви, Вишневом, Борисполе и Броварах. При длительном воздействии пыль может вызывать дискомфорт при дыхании, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто чувствителен к раздражениям.

Жителям этих населенных пунктов рекомендуется:

держать окна закрытыми;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

по возможности включить очиститель воздуха.

В то же время в других населенных пунктах области превышений допустимых показателей химических и биологических веществ не выявлено. Общий индекс качества воздуха (AQI) остается в пределах нормы.

Пасмурная погода и умеренный северо-западный ветер способствуют перемешиванию воздуха и рассеиванию вредных веществ.

Также в Киевской области уровень гамма-излучения соответствует естественному фону. Специалисты продолжают следить за состоянием атмосферного воздуха.

Источник: КОВА

Напомним, в Киевской области ухудшилось качество воздуха — в шести населенных пунктах фиксируется пыль.

Ранее стало известно, какие районы Киева имеют лучшие показатели качества воздуха.

В Киеве 28 октября зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха на одной из улиц.

Читай нас в