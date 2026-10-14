В Киевской области раскрыли схему незаконного выезда мужчин в Румынию за 15 тысяч долларов

В Киевской области 58-летнему мужчине было предъявлено подозрение в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины.

Стоимость услуги составляла 15 тысяч долларов с человека.

По данным следствия, в конце августа 2026 года подозреваемый организовал схему незаконного выезда мужчин за границу. Он привлек знакомую, которая должна была искать желающих и помогать с их доставкой к украинско-румынской границе.

Во время встречи в Киеве мужчине, планировавшему выехать, объяснили механизм переправки. Его должны были забрать на автомобиле с места проживания и доставить к границе, уверяя, что пересечь её удастся беспрепятственно.

1 октября подозреваемый получил 15 тысяч долларов возле одного из супермаркетов в Киеве. Его задержали во время передачи денег.

Мужчине инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу из корыстных побуждений. Досудебное расследование продолжается.

Источник: Киевская областная прокуратура

В Хмельницкой области женщина присвоила почти 8 тысяч евро своей дочери.

Поддельные счета за электроэнергию: как не попасться на уловки мошенников.

Мошенники запугали 13-летнюю дочь военного и выманили у неё 54 тысячи долларов.

Читай нас в