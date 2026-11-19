Мемориальный знак будет посвящён военным лётчикам Воздушных сил ВСУ, которые с первых часов полномасштабного вторжения встали на защиту неба над Киевом и областью. Мемориал планируется создать в виде фюзеляжа украинского истребителя на месте ожесточённых боёв.

Вопрос о чествовании памяти героев обсудили во время рабочей встречи в Киевской областной государственной администрации с участием заместителя председателя КОДА Жанны Осипенко, представителей департамента культуры и туризма, командования Воздушных сил, ПвК «Центр» и 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева».

Участники совещания рассмотрели возможность дополнения проекта «Киевщина. Места памяти» информацией о погибших пилотах, данными о местах героических воздушных боев и интерактивной картой. Особое внимание уделили инициативе по созданию мемориального знака в форме фюзеляжа истребителя на территории бывшего Макаровского района Киевской области.

«Работа над проектом имеет четко определенные направления и поэтапный план реализации. Важно, что инициатива находит поддержку со стороны областной администрации и территориальных общин. Следующим важным шагом станет обсуждение концепции с семьями погибших пилотов и привлечение их к проекту. Наша обязанность — сохранить и передать следующим поколениям память о тех, кто ценой собственной жизни защищал украинское небо», – отметила начальник отдела гражданско-военного сотрудничества ПвК «Центр», полковник Елена Карабанчук.

Источник: ПвК «Центр»

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