В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии

В Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии по распоряжению НЭК «Укрэнерго». На время действия ограничений почасовые графики отключений применяться не будут.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования.

В энергетической компании отмечают, что специалисты делают все возможное для стабилизации ситуации в энергосистеме. О любых изменениях в режиме электроснабжения жителей области будут оперативно информировать.

Об этом сообщили в ДТЭК «Киевские региональные электросети».

В трех районах Киева ввели экстренные отключения света.

В части областей Украины 5 ноября в течение суток будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских атак на объекты энергетики.

Украинские атомные электростанции снизили мощность генерации из-за масштабных и систематических атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

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