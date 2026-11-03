В Киевской области задержали Валентину Молодую, устроившую скандал с заложниками в Петропавловской Борщаговке

Правоохранители задержали Валентину Молодую, которая во время инцидента в Петропавловской Борщаговке в Киевской области заявляла о якобы «заложниках» в здании и представлялась врачом и владелицей клиники «Мед-Престиж». За три дня до протестов женщина вместе с водителем, по данным правоохранителей, провела разведку здания.

Кирилл Буданов рассказал о действиях женщины, не называя её фамилии. По его словам, перед началом протестов могли иметь место провокационные действия.

«Это сложная ситуация. Я считаю, что нужно воздержаться от субъективных оценок. То, что могу сказать в целом, ну, к примеру, очень интересный факт. Я понимаю, что люди были возмущены, но были и факты провокации. Например, с чего это всё началось? Один человек, надев почему-то форму медицинского персонала и приобретя перед этим автомобиль скорой помощи, со своим водителем как минимум за три суток до этого провёл, скажем так, разведку этого объекта. Все это зафиксировано и так далее», — пояснил глава ОП.

По словам Буданова, в ходе дальнейшего расследования правоохранители обнаружили в телефоне женщины материалы, которые могут свидетельствовать о заранее подготовленных действиях. В частности, речь идет о фотографиях и переписке.

Глава Офиса президента сообщил, что женщина общалась с определенными Telegram-каналами, которые начали массово распространять соответствующие сообщения.

«Есть переписка с определенными Telegram-каналами, которые начали массовую рассылку. Я до конца не знаю, с какой целью это делалось — либо из личных мотивов, чтобы поднять свой рейтинг, либо чтобы заработать определенные деньги, — но возникнет вопрос, кто же платит деньги за такие услуги. Или, возможно, всё-таки — с немного иной, антигосударственной целью», — предположил Буданов.

В то же время он подчеркнул, что ситуацию в Софиевской Борщаговке нельзя объяснять исключительно действиями возможных провокаторов. По его мнению, инцидент также продемонстрировал наличие общественной напряженности и проблем, требующих решения.

«Да, с одной стороны — провокаторы, но с другой — это напряжение в обществе. Она (женщина — ред.) задержана», — сообщил Буданов.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что лица, инициировавшие события в Петропавловской Борщаговке, будут установлены и привлечены к ответственности. По его словам, Генеральная прокуратура и соответствующие правоохранительные органы уже начали объективное расследование.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил запросы в правоохранительные органы в связи с инцидентом на Петропавловской Борщаговке. Омбудсмен требует выяснить обстоятельства происшествия, проверить правовые основания пребывания военнослужащих и представителей Национальной гвардии в доме и дать оценку действиям всех причастных.

В пункте дислокации воинской части в Петропавловской Борщаговке находились военнослужащие, которые участвовали в обороне Мариуполя и «Азовстали», пережили российский плен и вернулись к службе. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Лица, чьи противоправные действия будут установлены, должны ответить за них в предусмотренном законом порядке, отметила она.

Ранее ГБР возбудило дело в связи со столкновениями в Петропавловской Борщаговке.

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