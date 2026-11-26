В пункте пропуска «Краковец» военнослужащие 7-го пограничного Карпатского отряда пресекли попытку подкупа пограничницы. На выезд из Украины прибыл 51-летний житель Киева. Во время проверки документов выяснилось, что у мужчины отсутствует один из документов, необходимых для пересечения государственной границы.

После объяснения причин отказа киевлянин положил 500 евро в паспорт и повторно передал его пограничнице, пытаясь повлиять на ее решение. Военнослужащая отказалась принимать деньги.

В Национальную полицию было направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 Уголовного кодекса Украины — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Государственная пограничная служба Украины придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции.

С начала 2026 года военнослужащие 7-го пограничного Карпатского отряда отказались от неправомерной выгоды в 409 случаях. Общая сумма предложенных средств превысила 1,7 миллиона гривен. Их предлагали как в гривнах, так и в иностранной валюте. Об этом сообщает 7-й Карпатский пограничный отряд. На границе с Польшей задержали мужчину, который пытался дать взятку пограничникам.

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