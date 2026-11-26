На границе в Краковце житель Киева предложил пограничнице взятку в размере 500 евро
В пункте пропуска «Краковец» военнослужащие 7-го пограничного Карпатского отряда пресекли попытку подкупа пограничницы. На выезд из Украины прибыл 51-летний житель Киева. Во время проверки документов выяснилось, что у мужчины отсутствует один из документов, необходимых для пересечения государственной границы.
После объяснения причин отказа киевлянин положил 500 евро в паспорт и повторно передал его пограничнице, пытаясь повлиять на ее решение. Военнослужащая отказалась принимать деньги.
В Национальную полицию было направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 Уголовного кодекса Украины — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Государственная пограничная служба Украины придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции.
С начала 2026 года военнослужащие 7-го пограничного Карпатского отряда отказались от неправомерной выгоды в 409 случаях. Общая сумма предложенных средств превысила 1,7 миллиона гривен. Их предлагали как в гривнах, так и в иностранной валюте.
Об этом сообщает 7-й Карпатский пограничный отряд.
На границе с Польшей задержали мужчину, который пытался дать взятку пограничникам.