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Новости Украина

На границе с Румынией задержали украинку, которая пыталась вывезти сигареты, спрятанные в тайниках автомобиля

UA NEWS 12 Ноября 2026 14:32
На границе с Румынией задержали украинку, которая пыталась вывезти сигареты, спрятанные в тайниках автомобиля

В пункте пропуска «Порубное» пограничники задержали гражданку Украины, которая пыталась незаконно вывезти в Румынию около 500 пачек сигарет. Табачные изделия женщина спрятала в конструктивных полостях своего автомобиля.

Инцидент произошел утром во время прохождения пограничного и таможенного контроля. В Румынию на собственном автомобиле направлялась гражданка Украины 1983 года рождения.

Во время проверки женщина утверждала, что не перевозит с собой никаких товаров. Однако пограничники совместно с представителями таможни провели осмотр транспортного средства.

В результате проверки сигареты с украинскими акцизными марками были обнаружены в конструктивных полостях багажного отделения и вещного отсека автомобиля.

Всего правоохранители обнаружили и изъяли около 500 пачек сигарет.

Представители таможни составили соответствующий протокол.

Ранее Черновицкая областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего жителя Черновицкого района по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305 УК Украины).

В Украине раскрыли масштабную контрабанду наркотического средства «кратом» из Чехии.

В рамках международной спецоперации «Эспаньол» правоохранители перекрыли каналы поставки наркотиков из Испании, США и Португалии в Украину. Операция была направлена на пресечение международного наркотрафика и раскрытие путей ввоза запрещенных веществ на территорию Украины.

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