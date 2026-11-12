На границе с Румынией задержали украинку, которая пыталась вывезти сигареты, спрятанные в тайниках автомобиля
В пункте пропуска «Порубное» пограничники задержали гражданку Украины, которая пыталась незаконно вывезти в Румынию около 500 пачек сигарет. Табачные изделия женщина спрятала в конструктивных полостях своего автомобиля.
Инцидент произошел утром во время прохождения пограничного и таможенного контроля. В Румынию на собственном автомобиле направлялась гражданка Украины 1983 года рождения.
Во время проверки женщина утверждала, что не перевозит с собой никаких товаров. Однако пограничники совместно с представителями таможни провели осмотр транспортного средства.
В результате проверки сигареты с украинскими акцизными марками были обнаружены в конструктивных полостях багажного отделения и вещного отсека автомобиля.
Всего правоохранители обнаружили и изъяли около 500 пачек сигарет.
Представители таможни составили соответствующий протокол.
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