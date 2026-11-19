В пункте пропуска «Порубное» пограничники обнаружили в пассажирском автобусе специально оборудованный тайник с крупной суммой валюты.

Автобус в Румынию вел гражданин Турции. В ходе углубленного досмотра пограничники совместно с таможенниками и представителями СБУ обнаружили пакеты с наличными.

Всего изъяли 500 тысяч долларов США. Также конфисковали автобус, а таможенники составили соответствующий протокол.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Украинские таможенники во время проверки международных экспресс-отправлений, направлявшихся в Польшу, обнаружили семь посылок с 551 бесколлекторным двигателем для FPV-дронов. Все отправления проходили таможенный контроль перед отправкой за границу. В них обнаружили комплектующие, предназначенные для беспилотников.

Киевские таможенники перехватили необычные посылки с головой акулы и бивнем слона.

На пункте пропуска «Устилуг» гражданин Польши пытался ввезти в Украину почти 3 тысячи деталей картриджей для электронных сигарет без декларирования и уплаты таможенных пошлин. Товар в заводских упаковках перевозили в багажнике автомобиля через «зеленый коридор».

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