Во время разбора завалов на месте российского удара во Львовской области спасатели нашли маленького серого котенка.

Животное оказалось среди развалин, но спасателям удалось вытащить его живым.

В ГСЧС поделились кадрами спасения и подчеркнули, что каждая жизнь бесценна — даже среди боли, тревоги и масштабных разрушений.

Напомним, в ночь на 20 ноября оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и ударными дронами. Под ударом оказалась и Львовская область: в частности, был разрушен билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Источник: ГСЧС Львовской области

Во Львове в результате российского удара утром 20 ноября погибли два человека, также есть пострадавшие. Кроме того, зафиксировано попадание в билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов, сообщил мэр Андрей Садовый.

Во Львове и области введены аварийные отключения света после российских атак. В результате российского обстрела во Львове 20 ноября повреждены два автомобиля и окна общежития, а в селе Лисиничи пострадал частный дом. Также на одной из улиц города обнаружили часть ракеты, сообщил мэр Андрей Садовый.

Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отразили атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.

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