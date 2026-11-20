Во Львовской области спасатели извлекли котенка из-под обломков после российской атаки
Во время разбора завалов на месте российского удара во Львовской области спасатели нашли маленького серого котенка.
Животное оказалось среди развалин, но спасателям удалось вытащить его живым.
В ГСЧС поделились кадрами спасения и подчеркнули, что каждая жизнь бесценна — даже среди боли, тревоги и масштабных разрушений.
Напомним, в ночь на 20 ноября оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и ударными дронами. Под ударом оказалась и Львовская область: в частности, был разрушен билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
Источник: ГСЧС Львовской области
Во Львове в результате российского удара утром 20 ноября погибли два человека, также есть пострадавшие. Кроме того, зафиксировано попадание в билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов, сообщил мэр Андрей Садовый.
Во Львове и области введены аварийные отключения света после российских атак. В результате российского обстрела во Львове 20 ноября повреждены два автомобиля и окна общежития, а в селе Лисиничи пострадал частный дом. Также на одной из улиц города обнаружили часть ракеты, сообщил мэр Андрей Садовый.
Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отразили атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.