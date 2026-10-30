Решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича до сих пор не вступило в силу. Постановление ещё не подписано, а для его вступления в силу необходима подпись исполняющего обязанности председателя облсовета.

Приказ о провозглашении следующего года годом УПА и выдающихся украинских деятелей пока остается нереализованным. Дальнейшая судьба решения зависит от его подписания уполномоченным должностным лицом.

Козицкий отметил, что постановление областного совета до сих пор не подписано. Он также подчеркнул необходимость учитывать внешнеполитические интересы Украины и отношения с Польшей.

«Хочу сообщить, что постановление Львовского областного совета, о котором идет речь в вашем письме, до сих пор не подписано и не вступило в силу. Убежден, что решения органов власти на всех уровнях должны учитывать внешнеполитические интересы Украины и добрососедские отношения с Республикой Польша», — написал глава ОГА.

Он также отметил, что понимает деликатность вопросов исторической памяти для украинского и польского народов и важность их обсуждения с взаимным уважением и готовностью к взаимопониманию.

В пресс-службе Львовской ОГА уточнили, что для вступления постановления в силу его должен подписать исполняющий обязанности председателя Львовского областного совета Юрий Холод. На момент публикации сообщения этого не сделано. В администрации также подчеркнули, что не были инициаторами соответствующего решения.

Неоднозначное прошлое против реалий настоящего: уроки очередного конфликта между Украиной и Польшей.

Напомним, что Туск раскритиковал решение провозгласить 2027 год годом Шухевича, УПА и Ольжича.

24 августа заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий заявил, что чествование Степана Бандеры и Романа Шухевича в Национальном пантеоне может осложнить евроинтеграцию Украины. По его словам, это может ухудшить отношения Киева не только с Варшавой, но и с Европой в целом.

Польский депутат Европарламента Марцин Сипневский из партии «Конфедерация» во время выступления в Европарламенте разорвал портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Также он призвал прекратить финансовую поддержку Украины.

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