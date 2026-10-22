Во Львовской области служебная собака помогла обнаружить вещество, похожее на кокаин

В пункте пропуска «Грушев» пограничники 7-го Карпатского пограничного отряда совместно с таможенниками обнаружили белое порошкообразное вещество, по внешним признакам похожее на кокаин.

Во время углубленного досмотра транспортного средства, которое перевозило автомобиль на прицепе и направлялось на въезд в Украину, пограничники задействовали служебную собаку по кличке Бони для проверки на возможную перевозку наркотических веществ.

Собака сработала возле участка под задним пассажирским сиденьем автомобиля. В ходе дальнейшего досмотра в пластиковой емкости обнаружили белый порошок.

За рулем транспортного средства находился 35-летний житель Львовской области. Информацию об обнаружении вещества передали в Национальную полицию для проверки и правовой оценки.

По данному факту правоохранители рассматривают признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 309 Уголовного кодекса Украины. Она касается незаконного производства, приобретения, хранения, перевозки и других действий с наркотическими средствами без цели сбыта.

Окончательный состав и происхождение изъятого вещества должны установить эксперты. На данный момент его принадлежность к наркотическим средствам официально не подтверждена.

Источник: 7-й пограничный Карпатский отряд.

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