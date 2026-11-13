Житель Яворовского района в течение 2023–2026 годов собирал, хранил и распространял порнографические материалы, в частности файлы с изображением сексуального насилия над детьми.

Запрещенный контент он хранил в Telegram и на смартфоне, отправлял в личных сообщениях и публиковал в собственной группе мессенджера.

Экспертиза подтвердила, что изъятые файлы содержали детскую порнографию.

Мужчине инкриминируют ряд преступлений по статьям 301 и 301-1 УК Украины. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Источник: Львовская областная прокуратура

В городе Луцк правоохранители разоблачили женщину, которую подозревают в изготовлении и сбыте порнографического контента с участием ее 3-летней дочери. По данным следствия, женщина использовала ребенка для создания запрещенных материалов и передавала их другому лицу за вознаграждение.

В Хмельницком сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении детей.

Сумской апелляционный суд оставил без изменений приговор Шосткинского горрайонного суда в отношении местной жительницы, которую приговорили к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с работой с детьми, сроком на 3 года.

Читай нас в