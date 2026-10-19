Во Львовской области соседи погибшего воина выступили против переименования улицы в его честь

В селе Антоновка Журавненской общины во Львовской области возник конфликт из-за предложения назвать улицу в честь погибшего военнослужащего Богдана Берчака. Инициатором переименования выступила мать защитника, погибшего в возрасте 23 лет. Однако около половины жителей улицы не поддержали эту идею.



Инициативу о переименовании улицы «Новая» в родном селе Богдана Берчака его мать выдвинула в годовщину гибели сына. По словам женщины, она стремилась сохранить память о военнослужащем, отдавшем жизнь, защищая Украину.

На улице расположено всего восемь домов. Однако даже среди такого небольшого количества жителей мнения разделились поровну: четыре домохозяйства поддержали переименование, еще четыре выступили против.

Лилия Берчак рассказала об этой ситуации в социальных сетях. Особенно болезненным для неё стал ответ некоторых соседей, которые объяснили свою позицию нежеланием иметь лишние хлопоты.

Об этой ситуации мать военного Лилия Берчак написала в Facebook.

«Восемь домов... Из них четыре не поддержали. «Зачем нам проблемы, его и так уже нет». Сына нет, но есть мы, которые просыпаемся каждое утро, строим планы, живём своей счастливой жизнью и очень часто забываем, благодаря кому», – написала мать военного.

Напомним, что в Киеве прошел опрос о переименовании улицы Зеленогорской в Соломенском районе в честь Героя Украины, военного летчика Андрея Пильщикова с позывным Джус.

В Каменце-Подольском подняли вопрос о переименовании городского стадиона, который с 1994 года носит имя Григория Тонкочеева — первого секретаря Каменец-Подольского горкома Коммунистической партии.

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