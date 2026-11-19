Правоохранители Львовской области совместно с коллегами из Луганской области ликвидировали транснациональную сеть контрабанды и сбыта наркотических средств и психотропных веществ с ежемесячным оборотом более 11 миллионов гривен.

В состав группы входили шестеро жителей Днепропетровской области в возрасте от 19 до 34 лет, которые наладили поставки оптовых партий кратома и электронных сигарет с тетрагидроканнабинолом (ТГК) из стран ЕС в Украину.

Для хранения и фасовки запрещенных веществ фигуранты арендовали в Днепре офис и пять гаражных боксов, через которые ежемесячно проходило более тонны «товара». Сбыт осуществлялся через специализированные Telegram-каналы как в розницу, так и крупными оптовыми партиями от пяти килограммов, а к отправкам привлекли двух сотрудников логистической компании. Оплату от клиентов злоумышленники принимали на криптокошельки и банковские карты подставных лиц.

undefined

В ходе 15 обысков правоохранители изъяли около тонны кратома, 500 банок с жидкостью на его основе, 320 электронных устройств и 79 картриджей для курения с содержанием ТГК, а также черновую бухгалтерию и оборудование для фасовки. Общая стоимость изъятого на «чёрном» рынке превышает 12 миллионов гривен.

Всем шестерым задержанным было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах), что предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Источник: Полиция Львовской области.

Ранее Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, подозреваемых в организации незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. На момент совершения первого преступления одному из фигурантов было 17 лет, его сообщнику — 27 лет.

Ранее в Киеве суд признал виновной 34-летнюю местную жительницу в незаконном хранении с целью сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах. Женщина хранила PVP, амфетамин и 4-ММС (4-метилметкатинон).

Кроме того, 26-летнего жителя Хмельницкого, который был участником организованной группы по продаже наркотиков, приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вынесен на основании соглашения о признании вины, заключенного с прокурором.



В Киеве будут судить 33-летнюю женщину, которая прятала наркотики среди одежды

В Киеве задержали молодых людей, которые во время прогулки распространяли наркотики .

Читай нас в