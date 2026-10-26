Во Львовской области задержали нетрезвого водителя, который смертельно сбил женщину и скрылся с места происшествия

Во Львовской области правоохранители задержали 49-летнего жителя Дрогобыча, который, по данным полиции, в нетрезвом состоянии совершил ДТП со смертельным исходом и скрылся с места происшествия. В результате наезда погибла 24-летняя жительница Дрогобычского района. Водителю автомобиля Nissan X-Trail грозит до 10 лет лишения свободы.

Как предварительно установили правоохранители, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 октября около 18:10 на автодороге «Мостиска — Самбор — Борислав» в Дрогобычском районе.

Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 24-летнюю местную жительницу, которая со знакомой шла по обочине, после чего скрылся. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

К раскрытию преступления были привлечены оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб отделения полиции №1 Дрогобычского районного отдела полиции, а также оперативники уголовного розыска и сотрудники других служб полиции Львовской области.

В результате проведенных мероприятий правоохранители установили, что к совершению дорожно-транспортного происшествия причастен 49-летний житель города Дрогобыч, водитель автомобиля Nissan X-Trail. Также установлено, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – содержание алкоголя в крови составляло более 2,5 промилле. Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Источник: Полиция Львовской области

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