В Николаевской области начался капитальный ремонт проблемного участка автодороги Р-55 вблизи Веселиново в направлении Одессы. Работы охватят 5,2 км трассы и финансируются Европейским Союзом в рамках программы Ukraine Facility.

О начале ремонта сообщила компания «Автомагистраль-Юг», которая выполняет работы.

По данным подрядчика, местные жители около десяти лет обращались с требованиями восстановить дорогу. В 2021 году из-за ее неудовлетворительного состояния они дважды выходили на акции протеста.

В настоящее время ремонтируемый участок полностью перекрыт, для водителей организован временный объезд.

В ходе работ старое покрытие фрезеруют, демонтируют дорожное основание и устраивают новую конструкцию из цементобетона. После разборки прежнего основания выяснилось, что дорога проходит по слабым грунтам, которые не выдерживают нормативных нагрузок.

Поэтому подрядчик заменяет непригодный грунт на суглинки из местных карьеров. Работы проводятся на глубину 1–1,5 метра. Далее предусмотрена укладка геотекстиля и дренажного песка.

Новая дорожная конструкция будет состоять из дренажного песка толщиной 20 см, щебеночно-песчаной смеси — 21 см, монолитного основания из тощего бетона — 16 см и верхнего цементобетонного покрытия толщиной 26 см.

Финишный слой планируется выполнить по технологии «мытого бетона», которая предусматривает удаление тонкого слоя цементного раствора с поверхности свежего покрытия и обнажение щебня.

По объяснению компании, такая технология должна снизить шум от движения автомобилей, обеспечить лучшее сцепление колес с дорогой и отвод воды, а также повысить устойчивость покрытия к морозам и противогололедным реагентам.

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