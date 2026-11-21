После массированной российской атаки в ночь на 20 ноября энергетикам удалось частично стабилизировать электроснабжение в пострадавших регионах Украины. В то же время ситуация в Одесской области остается сложной, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«При этом вражеские атаки не прекращаются. Россия намеренно наносит удары по уже восстановленным энергообъектам. Кроме того, постоянные воздушные тревоги существенно затрудняют и замедляют ремонтные работы. Из-за этого ситуация с электроснабжением в регионах может быстро меняться», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

«По состоянию на вечер 21 ноября ситуация в Одесской области остается сложной. Из-за постоянных вражеских атак по магистральным сетям в регионе происходят масштабные отключения электроэнергии, срабатывает автоматическая защита», — отмечает Минэнерго.

Каждый раз после восстановления электроснабжения возможны временные скачки или падение напряжения, напоминает Минэнерго и просит не оставлять мощные электроприборы включенными в розетки, это убережет их от повреждения.

Россия атаковала энергообъекты в Одесской области, зафиксированы перебои со светом.

Главные цели Кремля: как Киев, Харьков и Одесса готовятся к зиме.

Читай нас в