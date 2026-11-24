Число локальных аварий в электросетях Одесской области после последних российских атак возросло в 15 раз. Хотя энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после обстрелов, одновременное включение потребителями мощных бытовых электроприборов сразу после подачи напряжения приводит к перегрузке сетей, новым авариям и повторным отключениям электроэнергии.

В компании призвали жителей региона отключать мощные электроприборы от сети во время отключений, а после восстановления электроснабжения включать их по очереди, постепенно увеличивая мощность электроотопления. Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить аварийность и избежать повторных отключений света.

Источник: сообщение энергокомпании ДТЭК.

Ситуация с электроснабжением Одессы и прилегающих районов остается крайне сложной. Энергетики уже частично восстанавливают питание критически важной инфраструктуры и ищут технические решения, чтобы постепенно вернуть свет остальным потребителям.

В Одессе с 23 по 27 ноября включительно школьники будут учиться дистанционно. Такое решение было принято из-за значительных перебоев с электроэнергией, теплом и водой в городе. Детские сады в этот период будут работать только с дежурными группами.

В Одессе и Одесском районе во время воздушной тревоги произошли отключения электроэнергии. Как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики осмотрят поврежденное оборудование и начнут восстановительные работы.

В результате вражеского обстрела Одессы 18 ноября 2026 года повреждения получило здание Музея современного искусства.

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