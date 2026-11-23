В Одесской области правоохранители расследуют смерть новорожденного ребенка, тело которого обнаружили в выгребной яме на территории частного домовладения.

38-летнюю мать накануне госпитализировали с кровотечением, а врачам она сообщила о выкидыше.

Медики передали информацию в полицию. Женщина рассказала, что выкидыш произошел в уличной уборной. В ходе проверки правоохранители обнаружили в выгребной яме тело младенца, срок развития которого, по предварительным данным, составлял 8–9 месяцев.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 117 УК Украины — умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Обстоятельства трагедии устанавливают следователи под процессуальным руководством Березовской окружной прокуратуры.

Источник: Национальная полиция Украины.

Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении трем женщинам, которые организовали схему незаконной передачи новорожденного ребенка гражданину Китая за денежное вознаграждение. Младенца вывезли за пределы Украины в возрасте полутора месяцев.

В Кировоградской области в суд передали обвинительные акты в отношении двух матерей, чьи младенцы умерли после отравления нитратами. По версии следствия, детям готовили молочные смеси на колодезной воде, в которой концентрация вредных веществ превышала норму более чем в 17 и 36 раз, сообщила областная прокуратура.

В Одесской области будут судить мать, избившую 5-летнего сына деревянной рукояткой топора.

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