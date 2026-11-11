В Одесской области разоблачили группу медиков, которые оформляли мужчинам инвалидность для уклонения от мобилизации
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили в Одесской области группу медицинских работников, которые за 8 тысяч долларов обещали военнообязанным мужчинам оформить инвалидность для получения отсрочки от мобилизации.
Для осуществления этой махинации врачи выдумывали пациентам диагнозы, подменяли результаты анализов и оформляли медицинские документы без фактического обследования.
По данным ГБР, организатором махинации был врач одного из центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области. К незаконной деятельности он привлек еще шестерых медиков разных специальностей.
Организатор подбирал мужчин, готовых заплатить за фиктивные медицинские документы. После этого к работе подключались его сообщники, которые обеспечивали оформление необходимых справок и результатов обследований.
В частности, семейный врач создавала в электронной системе направления на обследование даже для мужчин, с которыми у нее не было подписанных деклараций.
Чтобы подтвердить вымышленные заболевания, участники схемы прибегали к фальсификациям: подменяли биологические образцы здоровых мужчин и изменяли результаты лабораторных исследований.
Таким образом медики оформляли документы, которые должны были стать основанием для установления инвалидности и получения отсрочки от мобилизации.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Ранее в столице разоблачили 59-летнюю женщину, которая, по данным следствия, организовывала оформление фиктивной инвалидности для мужчин призывного возраста за 20 тысяч долларов. Схема должна была помогать им избегать мобилизации.
В Киевской области раскрыли предполагаемую схему оформления пожизненной группы инвалидности за 10 тысяч долларов. Среди задержанных — директор районной больницы, частный предприниматель и бывший член медико-социальной экспертной комиссии.