В суд направлен обвинительный акт в отношении двух сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области и адвоката, которых обвиняют в вымогательстве и получении 110 тыс. долларов неправомерной выгоды. Об этом 18 ноября 2026 года сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По информации СМИ, в деле фигурируют начальник следственного отдела областного управления СБУ Александр Попп, старший следователь этого подразделения Сергей Геращенко и адвокат Вячеслав Делия. По данным следствия, чиновники через посредника вымогали деньги у владельца предприятия, директор которого подозревается в поставках оборудования в РФ через подставные фирмы в Казахстане.

За указанную сумму правоохранители обещали обеспечить заключение соглашения о признании вины с директором компании, не обращаться в суд с ходатайствами о его аресте и блокировании активов предприятия, а также фактически прекратить уголовное преследование. Фигурантов разоблачили в апреле 2026 года сразу после получения второй части взятки в размере 55 тыс. долларов.

Кроме того, следствие установило, что адвокат убедил предпринимателя передать дополнительно 8 тыс. долларов якобы для подкупа судьи, который должен был утвердить соглашение о признании вины. На самом деле связей с судьей у защитника не было, и он планировал присвоить эти средства.

Действия сотрудников СБУ квалифицированы как получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, а действия адвоката — как пособничество, мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Обвинительный акт направлен в суд 17 ноября. Ранее суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн для Александра Поппа и 4 млн грн для Сергея Геращенко.

Источник: САП и НАБУ.

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