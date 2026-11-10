В Полтавской области к тюремному заключению приговорили мужчину, который жестоко избил и поджог женщину

В Кременчугском районе Полтавской области 58-летнего мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство сожительницы с особой жестокостью. Во время конфликта он облил 55-летнюю женщину легковоспламеняющимся веществом и поджёг её. От полученных ожогов потерпевшая скончалась в больнице.

Вину мужчины в суде доказали прокуроры Кременчугской окружной прокуратуры. Его действия квалифицировали по п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

Трагедия произошла 6 мая 2026 года в одном из сел Кременчугского района.

Следствие установило, что в тот день мужчина и его 55-летняя сожительница употребляли алкоголь по месту жительства. Между ними возникла ссора, во время которой 58-летний мужчина взял бутылку с легковоспламеняющимся веществом, облил ею женщину и поджег.

Пострадавшая, охваченная пламенем, смогла добежать до соседки. Та вызвала медиков и правоохранителей.

По заключению экспертов, женщина получила более 70% термических ожогов тела. Несмотря на усилия врачей, через 10 дней она скончалась в реанимационном отделении больницы.

Суд приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы. Свою вину в содеянном мужчина признал.

До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Досудебное расследование в рамках уголовного производства проводили следователи Кременчугского районного управления полиции ГУНП в Полтавской области.

Напомним, обвинительный акт в отношении мужчины прокуроры направили в суд летом 2026 года.

Об этом сообщили в прокуратуре.

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