На портале «Дия» появилась возможность получить выписку из Реестра ветеранов войны

Ветераны и члены семей погибших защитников отныне могут оформить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны на портале «Дия». Сформированный документ подтверждает соответствующий статус и необходим для оформления государственных льгот и социальных гарантий.

Услуга доступна гражданам, сведения о которых внесены в реестр, в частности участникам боевых действий, участникам войны, лицам с инвалидностью вследствие войны, членам семей погибших защитников и защитниц, пострадавшим участникам Революции Достоинства и лицам с особыми заслугами перед Родиной.

Для заказа документа необходимо авторизоваться на портале, перейти к услуге «Выписка из Реестра ветеранов» в разделе «Ветеран PRO» и подтвердить заявку, после чего обработанный PDF-файл с QR-кодом и квалифицированной электронной подписью ведомства поступит в личный кабинет и на электронную почту. Кроме того, расширены возможности получения выписки через ЦНАП — отныне её могут оформлять дети ветеранов в возрасте до 23 лет или их законные представители для получения государственной поддержки на получение образования.

Источник: Министерство по делам ветеранов Украины.

Напомним, что в Украине теперь можно оформить через приложение «Дія» выплаты в связи с беременностью и родами, а также пособие по уходу за ребенком до одного года.

В приложении и на портале «Дия» разрабатывают новую услугу, которая позволит онлайн подавать уведомления о начале строительства или реконструкции частных, садовых и дачных домов высотой до двух этажей (без учета мансарды), а также гаражей и хозяйственных построек.

В приложении «Дия» запустили ИИ-агента для получения документов и оплаты штрафов.

Напомним, в «Дии» автоматизировали продление бронирования работников.

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