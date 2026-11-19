Коломыйский городской районный суд признал 33-летнего военнослужащего из Пядицкой общины виновным в сексуальном насилии над малолетней падчерицей.

Преступления продолжались около двух лет — с лета 2023 года по май 2025 года.

Мужчина не признал вины и утверждал, что девочка оклеветала его из-за ограничения доступа к смартфону. Однако суд учел результаты экспертизы и другие материалы дела и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Прокуратура готовит апелляцию и будет требовать для осужденного пожизненного заключения.

Источник: Ивано-Франковская областная прокуратура.

Напомним, в Винницкой области будут судить жителя Хмельницкого района, которого обвиняют в систематическом изнасиловании своей 14-летней падчерицы.

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В Днепре правоохранители задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к гибели 11-летнего ребенка. Мальчика задушили и, вероятно, изнасиловали.

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