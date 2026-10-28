В Прикарпатье косуля скончалась после нескольких дней пребывания в тяжелом состоянии в контактном зоопарке

В контактном зоопарке при отеле Phoenix Relax Park в селе Поляница недалеко от Буковеля погибла косуля. По утверждению зоозащитной организации UAnimals, животное несколько дней находилось в тяжелом состоянии без надлежащей помощи.

По словам зоозащитников, 25 октября в сети появилось видео, на котором обессиленная косуля лежит в болоте у забора своего вольера. Автор публикации, Светлана, утверждает, что руководство комплекса и сотрудники зоопарка знали о состоянии животного, однако не оказали ей надлежащей помощи. По её словам, у косули даже не было воды.

Как сообщает UAnimals, женщина вызвала полицию, которая зафиксировала возможный факт жестокого обращения с животным. По прибытии правоохранителей косуле, по утверждению автора поста, дали воду и обезболивающие препараты и переложили её на брезент.

В то же время в гостиничном комплексе, по информации зоозащитников, заявляли, что пытались спасти животное и ранее привлекали ветеринара. На следующий день после распространения видео косуля погибла.

UAnimals сообщила, что её юристы предоставили автору поста консультацию относительно дальнейших действий. Кроме того, организация подала собственное заявление в полицию, а также обращение от межфракционного объединения «Гуманная страна».

В UAnimals призвали Национальную полицию Украины тщательно расследовать инцидент и установить, были ли нарушения в обращении с животным. Организация также просит общественность распространять информацию, чтобы дело не осталось без внимания.

Защитники животных выступили против посещения контактных зоопарков, заявив, что использование животных для развлечений может сопровождаться страданиями. Обстоятельства гибели косули и возможную ответственность работников комплекса должны установить правоохранительные органы.

Phoenix Relax Park впоследствии прокомментировал гибель лани и заявил, что стремится объективно выяснить все обстоятельства инцидента. Представители комплекса выразили соболезнования в связи с гибелью животного и отметили, что после ухудшения его состояния к лечению привлекли ветеринарного врача, однако спасти лань не удалось.

Комплекс сообщил, что отобраны биологические образцы для лабораторных исследований, и они ожидают результатов анализов и официального заключения ветеринара, которые должны помочь установить причину гибели.

«В настоящее время отобраны биологические образцы для лабораторных исследований. Мы ожидаем результатов анализов и официального заключения ветеринарного врача, которые помогут установить причину гибели», — говорится в заявлении.

Также в Phoenix Relax Park заявили, что уделяют особое внимание состоянию других животных и условиям их содержания. Представители комплекса выразили готовность к диалогу с зоозащитными организациями и пообещали сообщить об установленных обстоятельствах после получения результатов исследований.

В заявлении комплекс также отверг обвинения в безразличии к животным, подчеркнув, что на протяжении многих лет помогает бездомным животным, финансирует их содержание и берет под опеку животных, которых ему передают.

Полиция сообщила, что 26 октября в 10:04 поступило обращение о возможном жестоком обращении с животным в контактном зоопарке в селе Поляница на Прикарпатье. В сообщении речь шла о возможном неоказании оленихе ветеринарной помощи.

На место выехали следственно-оперативная группа и врач ветеринарной медицины. Предварительно установлено, что погибла самка пятнистого оленя. При осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. Ветеринар провел вскрытие и взял образцы для лабораторных исследований, которые должны помочь установить причину смерти.

В настоящее время правоохранители проверяют обстоятельства гибели животного и информацию о возможном неоказании ему необходимой помощи. Также полиция выясняет, законно ли содержались дикие животные в заведении, имеются ли у него все предусмотренные законодательством документы и соблюдались ли там требования к условиям содержания животных. По результатам проверки событию будет дана правовая оценка.

Источник: UAnimals

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