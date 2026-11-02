В Прикарпатье предпринимателя оштрафовали на 85 тыс. грн за загрязнение горной реки

Владельца частной усадьбы в курортном селе Поляница в Ивано-Франковской области признали виновным в загрязнении реки Прутец Поляницкий. Предприниматель систематически сбрасывал в водоем неочищенные сточные воды с нарушением природоохранных норм.

Лабораторные исследования выявили в воде превышение допустимых показателей загрязняющих веществ, в частности аммонийного азота, фосфатов и железа. Это ухудшило природные свойства воды и создало угрозу для окружающей среды.

29 октября 2026 года Яремчанский городской суд признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф в размере 85 тысяч гривен. Кроме того, он должен уплатить более 30 тысяч гривен за проведение судебных экспертиз.

В ходе судебного разбирательства предприниматель также добровольно перечислил 15 тысяч гривен в поддержку ВСУ. Приговор вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Источник: Ивано-Франковская областная прокуратура

Хозяйственный суд города Киева обязал частное предприятие уплатить 24 млн грн штрафных санкций за просрочку поставки товаров оборонного назначения для Национальной гвардии Украины. Предприятие задержало выполнение государственного контракта более чем на 200 дней. Иск был удовлетворен Специализированной прокуратурой в сфере обороны Центрального региона.

В Сумах депутата от «Слуги народа» и директора департамента горсовета Максима Зеленского признали виновным в участии в азартных играх. Суд назначил ему штраф в размере 51 гривны.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская оштрафовала субъекта хозяйствования на 11 900 грн за повторное в течение года нарушение требований языкового законодательства. Основанием для проверки стала жалоба гражданки, которая предоставила фотодоказательства того, что обложка печатного издания была на украинском языке, тогда как часть внутреннего содержания, в частности кроссворды и ключевые слова, — на негосударственном языке.

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