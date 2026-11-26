В Ивано-Франковской области в суд передали дело директора предприятия и троих его подчиненных, которых обвиняют в хищении более 8 млн кубометров природного газа из государственной газотранспортной системы. Ущерб оценивается в 203,4 млн грн.

По данным следствия, организатором махинации был 50-летний руководитель совместного украинско-азербайджанского предприятия, добывавшего газ на Великомостовском месторождении в Шептицком районе Львовской области. К схеме он привлек мастера и двух операторов по добыче нефти и газа.

В 2019 году компания заключила договор с государственным ООО «Оператор ГТС Украины» на использование газотранспортной системы для транспортировки собственного добытого ресурса. Объемы газа фиксировались с помощью специального опломбированного измерительного узла.

Как утверждает следствие, с января 2022 года по ноябрь 2025 года участники группы вмешивались в работу оборудования. Мастер и операторы изменяли положение крана на измерительном узле, искажая показатели учета. Таким образом создавалось видимое впечатление, что предприятие подает в газотранспортную систему собственный газ, хотя фактически этого не происходило.

На основании сфальсифицированных данных директор оформлял фиктивные акты приёма-передачи. Это позволяло присваивать ресурс из государственной сети и в дальнейшем продавать его другим предприятиям, в частности подконтрольным компаниям.

Четырём фигурантам сообщили о подозрении 19 мая 2026 года. Директору дополнительно инкриминировали легализацию имущества, полученного преступным путем. 23 сентября после получения новых доказательств квалификацию изменили — участникам группы инкриминировали совершение преступления организованной группой.

Ивано-Франковский городской суд избрал всем четырём меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Прокуроры просили установить для директора залог в размере 166,4 млн грн, однако суд установил его на уровне 5,4 млн грн.

Кроме того, по ходатайству прокуроров было арестовано имущество и корпоративные права организатора схемы в восьми предприятиях.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Дело расследовали следователи Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области при оперативном сопровождении областного управления СБУ.

Источник: Ивано-Франковская областная прокуратура

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