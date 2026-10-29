В Прикарпатье будут судить чиновников Гоструда за вымогательство у бизнеса и сокрытие случаев со смертельным исходом

В Ивано-Франковской области в суд было направлено обвинительное заключение в отношении трёх должностных лиц Гоструда и директора учебного центра по охране труда. По версии следствия, они получали деньги от предпринимателей за уклонение от проверок, фальсификацию документов и сокрытие несчастных случаев на производстве.

По данным следствия, организованную группу создал один из должностных лиц Юго-Западного межрегионального управления Гоструда. Он привлек двух подчиненных, а посредником в схеме выступил директор учебного центра по охране труда.

Предприниматели платили за регистрацию документов, возможность работать без препятствий, избежание проверок и ответственности за нарушение трудового законодательства. Отдельно участники группы предлагали владельцам предприятий за деньги обеспечить нужные заключения по результатам расследований несчастных случаев.

За деньги скрывали гибель работника

Один из задокументированных эпизодов произошел в сентябре 2025 года. На одном из предприятий Ивано-Франковска погиб электрик. За охрану труда на предприятии отвечал директор учебного центра, который, по версии следствия, был посредником в схеме.

Правоохранители установили, что за 2,5 тыс. долларов обвиняемые обеспечили предприятию положительное заключение по результатам специального расследования смертельного несчастного случая. Кроме того, задним числом внесли погибшего в протокол о якобы успешной сдаче экзамена по охране труда и подделали соответствующее удостоверение. Документ подписал руководитель управления.

По аналогичной схеме, по данным следствия, действовали после травмирования работника СТО в Тысменице в октябре 2025 года и рабочего фермы в Коломыйском районе в ноябре. За 20 тыс. грн и 40 тыс. грн соответственно специальные расследования этих случаев вообще не проводились.

Более 450 тысяч гривен за девять эпизодов

Еще одним способом получения неправомерной выгоды было оформление документов об обучении и проверке знаний по охране труда. Предприниматели платили от 1 200 до 1 600 грн за каждого работника, хотя фактически обучение в центре не проводилось.

Всего с марта по ноябрь 2025 года правоохранители зафиксировали девять эпизодов получения неправомерной выгоды на сумму более 450 тыс. грн.

Организованную группу разоблачили в ноябре 2025 года, а в июле 2026-го её участникам сообщили о новых подозрениях. В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт передан в суд.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды организованной группой. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком до трех лет.

По ходатайству прокуроров фигуранты были отстранены от должностей.

Досудебное расследование проводили следователи территориального управления Государственного бюро расследований во Львове при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области Национальной полиции Украины.

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура.

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