В Прикарпатье разоблачили мошенников, которые похитили с банковских счетов украинцев почти ₴645 тысяч

В Ивано-Франковской области были задержаны трое молодых жителей Коломыйского района, которые, по данным следствия, похитили почти 645 тысяч гривен с банковских счетов 16 украинцев. Среди подозреваемых — несовершеннолетний, а среди потерпевших — трое военнослужащих.

Как установили правоохранители, злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу клиентов одного из государственных банков, а похищенные средства переводили через так называемые «дропы». Всем трем фигурантам сообщили о подозрении.

По данным следствия, в марте 2025 года подозреваемые приобрели в закрытом Telegram-канале базы данных с логинами и паролями к аккаунтам клиентов государственного банка. Полученную информацию они использовали для несанкционированного доступа к чужим счетам.

Чтобы обойти банковскую систему защиты при входе в приложения со своих телефонов, фигуранты меняли пароли. Таким образом они блокировали доступ настоящим владельцам счетов.

После получения контроля над банковскими счетами злоумышленники переводили все доступные средства на счета знакомых — так называемых «дропов». Те передавали свои банковские карты в постоянное пользование за вознаграждение в размере 1000 гривен.

В дальнейшем деньги переводили на подконтрольные счета, снимали в банкоматах и кассах торговых заведений, а затем распределяли между участниками схемы.

По данным следствия, преступная схема действовала с марта 2025 года по январь 2026-го. За этот период молодые люди успели «опустошить» счета 16 клиентов банка, нанеся им ущерб почти на 645 тысяч гривен.

Для конспирации фигуранты каждый раз использовали новые смартфоны и SIM-карты, а похищенные деньги снимали через различные терминалы.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и одного из «дропов» правоохранители изъяли:

21 мобильный телефон;

206 SIM-карт;

14 банковских карт;

автомат;

163 патрона различного калибра и четыре магазина к оружию;

наркотические вещества;

более 150 тысяч гривен;

2 тысячи долларов США.

Прокуроры Коломыйской окружной прокуратуры сообщили всем трем участникам группы о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных) систем и тайном похищении чужого имущества — краже. По версии следствия, преступления совершались неоднократно и по предварительному сговору группой лиц.

Правовая квалификация действий подозреваемых была определена по части 5 статьи 361 и части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

22 октября Коломыйский городской районный суд избрал фигурантам меры пресечения по ходатайству прокуроров. Двух совершеннолетних подозреваемых взяли под стражу с возможностью внесения залога — более 665 тысяч гривен для каждого. В отношении несовершеннолетнего применили круглосуточный домашний арест.

Как отмечают правоохранители, с начала 2026 года это уже вторая группа киберпреступников, разоблаченная в Прикарпатье.

Ранее по аналогичной схеме пятеро молодых людей из Коломыйского района похитили с банковских счетов 33 украинцев почти 900 тысяч гривен.

В конце мая 2026 года прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры направили обвинительный акт в отношении этих фигурантов в суд. В настоящее время дело находится на стадии судебного разбирательства.

Ранее следователи Шевченковского управления полиции Киева совместно с киберполицией завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении киевлянина, который обманул волонтера — бывшего военнослужащего.

Напомним, в Киеве мошенники выманивали деньги за аренду несуществующих квартир.

Злоумышленники отправляют SMS, выдавая себя за представителей «Укрпочты», и просят оплатить 30 грн таможенного сбора за посылку. Переход по указанной в сообщении ссылке грозит кражей личной информации и данных банковских карт.

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