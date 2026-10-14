15 октября на пункте пропуска «Чоп» движение замедлится из-за отключения электричества

В международном пункте пропуска «Чоп (Тиса)» на границе с Венгрией 15 октября временно замедлится оформление легковых автомобилей и грузовиков из-за технических работ и отключения электроэнергии.

Ограничения будут действовать с 09:00 до 17:00. В этот период контрольные процедуры будут осуществляться медленнее из-за временного прекращения электроснабжения.

Пограничники призывают водителей и перевозчиков учитывать эти обстоятельства при планировании поездок и пересечении границы.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

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