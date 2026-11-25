Врачи Ровенской областной детской больницы спасли 16-летнего Назара, который в марте 2025 года попал в тяжёлую аварию, упав с мотоцикла. Подросток находился в критическом состоянии, перенёс несколько сложных операций и прошел длительную реабилитацию. Сейчас парень снова ходит, учится и получает профессию.

По словам врачей, после падения с мотоцикла Назара доставили в больницу в критическом состоянии. Медики диагностировали у него диффузный ушиб головного мозга, переломы основания и свода черепа, внутримозговую гематому и другие травмы.

«Каждый день в отделении анестезиологии и интенсивной терапии был испытанием. Врачи делали всё, чтобы спасти парня. Был проведён ряд сложных оперативных вмешательств, в частности нейрохирургические операции, в том числе краниопластика», — отметили в больнице.

После стабилизации состояния Назара перевели в ортопедо-травматологический центр, где он начал реабилитацию. С подростком работала мультидисциплинарная команда специалистов, которая помогала ему восстанавливать двигательные навыки и возвращать самостоятельность.

В июне 2025 года парня выписали домой в инвалидном кресле. При этом уже тогда он делал первые попытки встать на ноги.

Однако на этом реабилитация не закончилась. Назар неоднократно возвращался в центр, чтобы пройти следующие курсы восстановления.

«Это было лишь начало. Назар снова и снова возвращался в центр на последующие курсы реабилитации. Осенью 2026 года он прошел уже седьмой курс. Сегодня Назару 17 лет. Он ходит, учится и получает профессию», — добавили в медучреждении.

Об истории его восстановления 24 ноября сообщили на странице медицинского учреждения.

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