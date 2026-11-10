+6° Киев +4° Варшава +6° Вашингтон
$ 45.49 € 51.03 zł 11.62
$ 45.49 € 51.03 zł 11.62
+6° Киев +4° Варшава +6° Вашингтон
Новости Украина

В Ровенской области при тушении пожара в хозяйственной постройке обнаружили тело женщины

UA NEWS 10 Ноября 2026 13:20
В Ровенской области при тушении пожара в хозяйственной постройке обнаружили тело женщины

В селе Блажово Рокитновской общины в Сарненском районе днем 9 ноября произошел пожар в хозяйственной постройке. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины.

 

К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил летнюю кухню. Пожарные оперативно подали огнетушащие вещества и не допустили распространения пламени на расположенный рядом жилой дом.

Возможно, это изображение текст

В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело женщины 1951 года рождения.

Причину возникновения пожара и размер нанесённого ущерба устанавливают специалисты, сообщили в ГСЧС.

В Оболонском районе Киева на пожаре в здании обнаружили тело человека.

В Киеве днем 6 ноября по команде «Укрэнерго» ввели экстренные отключения электроэнергии.

В Киеве из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру 5 ноября возникли перебои с водоснабжением.

Читай нас в
Загружай наше приложение