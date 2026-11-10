В Ровенской области при тушении пожара в хозяйственной постройке обнаружили тело женщины
В селе Блажово Рокитновской общины в Сарненском районе днем 9 ноября произошел пожар в хозяйственной постройке. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины.
К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил летнюю кухню. Пожарные оперативно подали огнетушащие вещества и не допустили распространения пламени на расположенный рядом жилой дом.
В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело женщины 1951 года рождения.
Причину возникновения пожара и размер нанесённого ущерба устанавливают специалисты, сообщили в ГСЧС.
В Оболонском районе Киева на пожаре в здании обнаружили тело человека.
В Киеве днем 6 ноября по команде «Укрэнерго» ввели экстренные отключения электроэнергии.
В Киеве из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру 5 ноября возникли перебои с водоснабжением.