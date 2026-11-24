Перед рождественско-новогодними праздниками пассажиропоток на украинской границе может увеличиться почти вдвое — до 150 тысяч пересечений в сутки.

Наибольшие очереди прогнозируются на границе с Польшей, через которую проходит около половины всех путешественников.

Сейчас границу ежедневно пересекают около 80 тысяч человек, а в выходные — до 90 тысяч. Перед праздниками ожидается увеличение количества тех, кто возвращается в Украину, а после праздников — желающих выехать за границу.

В ГПСУ предупреждают, что пиковая нагрузка может длиться около трех недель, а самые большие очереди прогнозируются за несколько дней до Рождества и в канун Нового года.

Путешественникам рекомендуют заранее проверять загруженность пунктов пропуска. Меньше всего людей обычно пересекает границу утром и в начале недели, поэтому эти периоды лучше выбирать для поездки.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

По состоянию на вечер 20 ноября на украинско-польской границе в пределах Львовской области наблюдается скопление транспортных средств при выезде из Украины.

На западной границе Украины самые большие очереди зафиксированы на пункте пропуска Шегини.

Молдова согласилась организовать совместный пограничный контроль на своей территории на двух автомобильных пунктах пропуска на границе с Украиной. Речь идет о пунктах «Крива — Мамалыга» и «Мирное — Табаки». Новый порядок должен помочь быстрее пересекать границу и снизить риски для пассажиров и пограничников во время российских обстрелов.

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