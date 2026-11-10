На сайте Кабмина появилась петиция о запрете сладких угощений на праздники в детских садах

В Украине предлагают запретить приносить в детские сады торты, конфеты, печенье, сладкие напитки и другие кондитерские изделия для празднования дней рождения и других мероприятий. Вместо этого детям хотят разрешить приносить только определённый перечень продуктов, в частности фрукты и галетное печенье.

Также предлагается обязать родителей заранее согласовывать состав праздничного меню с администрацией детского сада.

На сайте Кабинета Министров зарегистрирована соответствующая петиция, в которой предлагается установить единые правила организации праздничных угощений в учреждениях дошкольного образования. Инициатива направлена на защиту здоровья детей, в частности тех, кто страдает сахарным диабетом, пищевыми аллергиями, непереносимостью отдельных продуктов или имеет другие медицинские противопоказания.

Почему предлагают изменить правила празднований в детских садах

В обращении отмечается, что ранее вопросы праздничных угощений регулировала Инструкция по организации питания детей в дошкольных учебных заведениях, утвержденная совместным приказом МОН и МОЗ от 17 апреля 2006 года № 298/227. Документ запрещал приносить в детские сады кремовые торты, пирожные, мороженое и сладкие газированные напитки, в то же время разрешая некоторые другие продукты для празднований. Однако в 2026 году этот приказ утратил силу.

В связи с этим предлагается установить новые обязательные требования к продуктам, которые родители, работники учреждений или другие лица приносят для угощения воспитанников.

Какие сладости и напитки хотят запретить

В частности, под запрет хотят отнести торты, пирожные, рулеты, печенье, вафли, пряники, кексы, пончики, конфеты, шоколад, карамель, леденцы, мармелад, зефир и другие сладости.

Также предлагается не разрешать приносить сладкие газированные и негазированные напитки, лимонады, соки в пакетах, нектары и другие фруктовые напитки, в том числе без добавления сахара, если они используются в качестве праздничного угощения вместо цельных фруктов.

Что разрешат приносить детям на праздники

Вместо этого предлагают разрешить свежие фрукты, ягоды и галетное печенье промышленного производства с содержанием сахара менее 10 граммов на 100 граммов продукта. При этом печенье должно соответствовать требованиям по содержанию натрия и не содержать синтетических красителей, ароматизаторов, подсластителей, усилителей вкуса и консервантов.

Для детей в возрасте до трех лет предлагается установить более строгие ограничения. В частности, праздничные угощения не должны содержать добавленного сахара, а галетное печенье и другие изделия с добавлением сахара не должны использоваться для этой возрастной категории.

Отдельные требования предъявляются к фруктам и ягодам. Необходимо будет подтверждать их приобретение, обеспечивать надлежащую транспортировку, хранение, мытье и подготовку к употреблению. Продукты также должны соответствовать возрастным особенностям детей, чтобы минимизировать риск удушья.

Родителей хотят обязать предупреждать о угощениях за три дня

Предлагается обязать родителей, планирующих принести разрешенные продукты для празднования, сообщать об этом администрации детского сада не позднее чем за три рабочих дня.

В свою очередь, учреждение должно заблаговременно информировать родителей всех детей соответствующей группы о запланированном угощении, его составе и возможных аллергенах.

Это позволит семьям, чьи дети имеют особые диетические потребности, заранее сообщить об ограничениях и согласовать безопасную альтернативу.

Детей с диабетом и аллергиями не должны исключать из празднований

Также предлагается гарантировать равное участие всех воспитанников в празднованиях независимо от состояния здоровья. Администрация и работники детских садов должны не допускать ситуаций, когда ребенок из-за диабета, аллергии или других медицинских противопоказаний остается в стороне от совместного мероприятия или не получает безопасного угощения.

В обращении №41/011249-26эп отмечается, что в настоящее время родители детей с особыми диетическими потребностями иногда вынуждены самостоятельно договариваться с другими семьями об ограничении сладостей. Приводится, в частности, случай, когда родители других воспитанников не соглашались отказаться от сладких угощений, хотя в группе находился ребенок с сахарным диабетом.

Кто будет отвечать за соблюдение новых правил

Чтобы избежать подобных ситуаций, предлагается возложить ответственность за соблюдение правил на администрацию учреждений и определенных сотрудников в пределах их полномочий. Празднование дней рождения и других событий не должно становиться поводом для обхода государственных требований к детскому питанию.

Для реализации предложенных изменений Кабинету Министров предлагается внести изменения в постановление от 24 марта 2021 года № 305, предусмотрев отдельный порядок организации праздничных угощений в детских садах с четким перечнем разрешенных и запрещенных продуктов.

При этом отмечается, что речь идет не об отмене дней рождения или других праздников в детских садах, а о замене сладостей более безопасными альтернативами, чтобы все дети могли участвовать в празднованиях без риска для здоровья.

Информацию передает Судебно-юридическая газета.

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