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Новости Украина

В Сумской области военный торговал списанными минами: его задержали во время продажи

UA NEWS 11 Ноября 2026 16:21
В Сумской области военный торговал списанными минами: его задержали во время продажи

В Сумской области правоохранители разоблачили военнослужащего, организовавшего незаконную продажу боеприпасов, официально списанных как использованные в ходе боевых действий. Операцию провели сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности 15-го мобильного пограничного отряда «Стальная граница» совместно с ГБР и УСБУ в Сумской области.

По данным следствия, мужчина продавал 120-мм и 82-мм минометные мины. Правоохранители зафиксировали три случая сбыта в общей сложности 450 боеприпасов на сумму почти 800 тысяч гривен. Во время очередной попытки продажи военнослужащего задержали, а мины изъяли.

Фигуранту сообщили о подозрении по статье о незаконной сбыте взрывчатых веществ.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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