25 ноября 2026 года прокуроры Теребовлянской окружной прокуратуры предъявили подозрение 53-летнему жителю Чортковского района Тернопольской области и его 22-летней сообщнице. Им инкриминируется организация незаконного перевода человека через государственную границу Украины из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые решили воспользоваться уязвимым положением и тяжелым материальным положением сестры своей сообщницы, которая имеет инвалидность с детства. Поскольку законодательство разрешает мужчинам выезжать за границу для сопровождения жены с инвалидностью, фигуранты решили заработать на оформлении такого брака.

В октябре 2026 года сообщники через знакомых разыскали жителя Подволочиской общины призывного возраста, у которого заканчивался срок отсрочки от мобилизации. Ему предложили жениться на женщине с инвалидностью за денежное вознаграждение. Сначала фигуранты оценили свои услуги в 6000 долларов США, а впоследствии повысили сумму до 8000 долларов. Они получили от клиента 2000 гривен на оформление загранпаспорта для будущей жены и контролировали подачу документов.

В ноябре 2026 года сообщники привезли женщину с инвалидностью в Подволочисский отдел ГРАГС, в котором она зарегистрировала брак с «женихом». После получения свидетельства о браке, которое давало мужчине право на беспрепятственный выезд за пределы Украины, подозреваемые получили от него залог в размере 7500 долларов США (более 338 тысяч гривен по курсу НБУ). Еще 500 долларов им должны были добавить непосредственно перед пересечением границы.

Сразу после передачи денег участники схемы были задержаны правоохранительными органами.

Решается вопрос об избрании мер пресечения.