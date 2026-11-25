После одной из массированных ракетных атак на Украину российские войска применили над Тернопольской областью ракеты с кассетными боевыми частями. В одной из общин области правоохранители обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после удара.

Специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Тернопольской области изъяли опасные элементы и обезвредили их в специально отведенном безопасном месте.

Исполняющий обязанности начальника управления взрывотехнической службы областной полиции Виталий Ярошенко пояснил, что боевая часть одной такой ракеты может содержать до 60 суббоеприпасов массой более четырех килограммов каждый. Они способны разлетаться на площади около шести гектаров.

Большинство таких боеприпасов взрывается при столкновении с землей или другими препятствиями. Однако те, что не взорвались, остаются опасными даже после завершения атаки.

Полицейские призывают граждан не приближаться к местам падения ракет и беспилотников. Среди обломков могут находиться взрывоопасные элементы. Такие участки обследуют специалисты полиции и ГСЧС, которые обезвреживают обнаруженные боеприпасы.

Если вы заметили подозрительный предмет, остановитесь. Не приближайтесь к нему и не прикасайтесь к находке. Не пытайтесь её поднять, переместить или разобрать. Предупредите людей рядом и осторожно отойдите тем же путём, которым пришли. Из безопасного места позвоните в полицию по номеру 102, в ГСЧС по номеру 101 или по единому номеру экстренной помощи 112. Сообщите, где именно вы заметили предмет.

Как только услышите сигнал воздушной тревоги, направляйтесь в укрытие и оставайтесь там до отбоя. Во время работы противовоздушной обороны и мобильных огневых групп опасно находиться на улице, выходить на балкон или подходить к окнам. Пули и обломки сбитых воздушных целей могут травмировать людей. Об этом сообщает полиция Тернопольской области. 1 ноября российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Кременецкой общине Тернопольской области. Утром 18 октября российский беспилотник атаковал энергетический объект в селе Старый Вишневец Кременецкого района Тернопольской области. В результате удара часть потребителей осталась без электроэнергии.

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