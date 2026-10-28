В Тернопольской области мошенники выманили у матери пропавшего военнослужащего почти ₴350 тысяч
Жительница Тернопольского района перечислила мошенникам почти 350 тысяч гривен, надеясь узнать о судьбе без вести пропавшего сына-военнослужащего. Злоумышленники воспользовались её отчаянием и предложили обратиться к так называемой ясновидящей, которая якобы могла рассказать, где находится мужчина и что с ним произошло.
Полицейские устанавливают личности лиц, причастных к мошенничеству, и предостерегают граждан от подобных афер. Злоумышленники манипулируют чувствами родственников без вести пропавших, давая им ложную надежду получить хоть какую-то весть о близких.
К сотрудникам отдела полиции № 2 города Тернополя обратилась жительница одного из населенных пунктов Великоберезовицкой общины. Женщина рассказала, что пыталась узнать о судьбе сына, который проходил военную службу и считается пропавшим без вести, однако вместо этого стала жертвой мошенников.
В социальных сетях потерпевшая публиковала фотографии сына и информацию о его исчезновении. Однажды ей написала неизвестная женщина. Незнакомка выражала сочувствие, демонстрировала понимание и рассказывала, что сама является матерью без вести пропавшего военного.
Такое общение тронуло потерпевшую, и она стала часто переписываться с новой знакомой. Впоследствии та посоветовала обратиться к ясновидящей, которая якобы могла рассказать, где находится пропавший сын и что с ним случилось.
Женщина ухватилась за это предложение как за последнюю надежду и начала общаться ещё с одной незнакомкой, которая заявляла о своих необычайных способностях.
Услуги псевдоясновидицы оказались не просто платными, а чрезвычайно дорогими. В течение нескольких дней потерпевшая перечислила почтовыми и банковскими переводами почти 350 тысяч гривен.
Впоследствии женщина поняла, что её используют, и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к афере.
Полицейские призывают граждан быть осторожными и не доверять незнакомцам, которые обещают за деньги установить судьбу без вести пропавших людей. Особенно бдительными следует быть тогда, когда неизвестные лица пытаются воспользоваться болью и отчаянием родственников военнослужащих.
Об этом сообщает полиция Тернопольской области.
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