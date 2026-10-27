В Тернопольской области в ДТП с рейсовым автобусом погиб человек, 14 человек получили травмы

В Тернопольской области в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом погиб человек, ещё 14 человек получили травмы. По состоянию на вторник, 27 октября, среди пострадавших — водитель автобуса и 13 пассажиров, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 26 октября, около 8:30 на автодороге между селом Панасовка Скалатской общины и селом Малый Ходачкив Великобирковской общины.

По предварительным данным, 23-летняя жительница Гусятинской общины, управляя автомобилем Kia Sportage, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с рейсовым автобусом маршрута «Тернополь — Калагаровка».

В результате ДТП водительница Kia Sportage скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в рамках досудебного расследования.

Источник: Полиция Тернопольской области

Добавим, что в Харьковской области в ДТП погибли два человека, пострадал ребенок.

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