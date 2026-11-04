В Тернопольской области возобновили поиски останков погибших жителей бывшего села Пужники

В Тернопольской области начался новый этап поисковых работ на территории бывшего села Пужники, жители которого погибли во время вооруженного нападения в феврале 1945 года. Работы продлятся с 4 по 10 ноября 2026 года.

Поисковые исследования проводятся на территории бывшего села Пужники, которое в настоящее время находится в пределах села Садовое Коропецкой поселковой общины Чортковского района Тернопольской области. Цель работ — найти останки жителей, трагически погибших в феврале 1945 года.

Исследования будет проводить ООО «Специализированное учреждение «Волынские древности» при участии польских специалистов. К работам присоединятся сотрудники Поморского медицинского университета в Щецине, представители фонда «Свобода и Демократия» и Института национальной памяти Республики Польша.

Поисковые работы являются частью выполнения договоренностей, достигнутых по итогам деятельности Украинско-польской рабочей группы по вопросам достойного захоронения.

Украинский институт национальной памяти также привлекает специалистов ивано-франковского коммунального предприятия «Память». Они будут обеспечивать профессиональный надзор и консультировать участников во время проведения исследований.

В апреле-мае 2025 года на территории бывшего села уже проводились эксгумационные исследования. Тогда были обнаружены останки 42 человек.

В сентябре 2025 года их торжественно перезахоронили на территории старого кладбища бывшего села Пужники. В церемонии приняли участие делегации Украины и Республики Польша.

В то же время остальные поисковые работы, проведенные в 2026 году, не позволили обнаружить места захоронений.

Пужники — бывшее село в Тернопольской области, где в период между мировыми войнами компактно проживали представители польского этноса.

В феврале 1945 года населенный пункт подвергся вооруженному нападению. По данным архивных источников, часть жителей погибла, а само село было сожжено.

В июне 1945 года жителей Пужников переселили в Польшу, в частности в населенные пункты Немисловице и Ратовице.

В 1949 году советские власти ликвидировали село. Его территория в дальнейшем оставалась незаселённой и постепенно заросла лесными насаждениями.

Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти.

Напомним, министр культуры и национального наследия Польши Марта Ченковская 27 июня сообщила о завершении второго этапа поисков массовых захоронений поляков, убитых УПА в районе бывшего села Пужники в Тернопольской области. По ее словам, в ходе работ вторую могилу обнаружить не удалось.

Ранее в Пужниках Тернопольской области начался новый этап поисков возможных мест захоронения поляков, убитых в феврале 1945 года. В работах принимают участие представители Фонда «Свобода и Демократия», эксперты Поморского медицинского университета в Щецине и украинские исследователи.

Читай нас в