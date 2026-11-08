В Тернопольской области завершили очередной этап поисков в Пужниках: массового захоронения обнаружено не было

Украинские и польские специалисты завершили очередной этап поисковых исследований на территории бывшего села Пужники Тернопольской области. Места массового захоронения погибших во время Второй мировой войны на этот раз не обнаружили. В то же время исследователи обнаружили фундамент кладбищенской часовни и остатки других сооружений.

В ходе очередного этапа исследований останков жителей бывшего села Пужники специалисты не обнаружили массового захоронения. Зато им удалось найти несколько археологических объектов.

«Предварительно полагаем, что удалось обнаружить фундамент часовни, где отпевали умерших перед погребением, и хозяйственной постройки. Также обнаружили каменную кладку, которая, возможно, является частью дороги», — рассказали в учреждении «Волынские древности».

Следующим этапом исследований может стать использование технологии LiDAR (Light Detection and Ranging) – современного метода лазерного сканирования, который позволяет детально исследовать рельеф местности.

Лидарная съемка должна помочь специалистам определить возможное место массового захоронения. В настоящее время идет оформление необходимого разрешения на проведение таких работ.

В поисковой экспедиции с украинской стороны принимали участие эксперты специализированного учреждения «Волынские древности». Польскую сторону представляли специалисты Поморского медицинского университета в Щецине и представители фонда «Свобода и демократия».

4 ноября Украинский институт национальной памяти сообщил о начале поисковых исследований останков жителей бывшего села Пужники в Тернопольской области.

Пужники — бывшее село, в котором в период между двумя мировыми войнами компактно проживали представители польского этноса.

В феврале 1945 года населенный пункт подвергся вооруженному нападению. По данным архивных источников, часть жителей села погибла, а сам населенный пункт был сожжен.

Поисковые работы должны помочь установить места захоронения погибших и выяснить обстоятельства трагедии.

Об этом сообщили в специализированном учреждении «Волынские древности».

Ранее в Пужниках Тернопольской области начался новый этап поисков возможных мест захоронения поляков, убитых в феврале 1945 года. В работах принимают участие представители Фонда «Свобода и Демократия», эксперты Поморского медицинского университета в Щецине и украинские исследователи.

В Тернопольской области начался новый этап поисковых исследований на территории бывшего села Пужники, жители которого погибли во время вооруженного нападения в феврале 1945 года. Работы продлятся с 4 по 10 ноября 2026 года.

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