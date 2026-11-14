На трассе Киев — Харьков перевернулся и загорелся газовоз, движение перекрыто
Авария произошла на 115-м километре трассы М-03 вблизи села Богдановка Бориспольского района. Грузовик перевозил газовый конденсат, после опрокидывания возник пожар, движение транспорта затруднено в обоих направлениях.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 115-м километре автодороги М-03 вблизи села Богдановка Бориспольского района.
По предварительной информации, водитель грузовика DAF не справился с управлением и столкнулся с дорожным отбойником. После этого автомобиль перевернулся и загорелся.
На месте аварии работают патрульные и спасатели. Продолжается тушение пожара.
Информация о возможных погибших и пострадавших в настоящее время уточняется. Официального подтверждения жертв нет. Сообщения очевидцев о гибели водителя пока не подтверждены соответствующими службами.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о перекрытии движения в обоих направлениях. Патрульная полиция Бориспольского района также предупредила водителей об затруднениях проезда на этом участке дороги.
Водителей призывают учитывать ситуацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Источники: Патрульная полиция Борисполя, Тимур Ткаченко
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