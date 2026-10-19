В результате очередного авиаудара российских войск в Луцком и Камень-Каширском районах Волынской области возникли пожары на объектах критической инфраструктуры.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате попаданий никто из граждан не пострадал. К ликвидации последствий вражеского обстрела и тушению пожаров были привлечены пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.

Источник: Пресс-служба ГСЧС Украины.

Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населенных пунктах также пропала вода.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

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