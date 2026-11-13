На Волыни мужчину приговорили к тюремному заключению за сбыт наркотиков в особо крупных размерах

В Луцке 22-летнего местного жителя приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконное приобретение и хранение наркотического средства в особо крупных размерах с целью сбыта.

Обвинение по делу поддерживали прокуроры Луцкой окружной прокуратуры. Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что в мае 2026 года мужчина приобрел почти 100 граммов наркотического средства «кратом» через Telegram-канал.

Вскоре после того, как он получил посылку с товаром в почтомате, его задержали правоохранители.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый не признавал своей вины. Однако, как сообщили в прокуратуре, его причастность к преступлению подтвердили собранные доказательства.

По итогам рассмотрения дела суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Луцкого районного управления полиции ГУНП в Волынской области.

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Ранее Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, подозреваемых в организации незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. На момент совершения первого преступления одному из фигурантов было 17 лет, его сообщнику — 27 лет.

Ранее в Киеве суд признал виновной 34-летнюю местную жительницу в незаконном хранении с целью сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах. Женщина хранила PVP, амфетамин и 4-ММС (4-метилметкатинон).

Кроме того, 26-летнего жителя Хмельницкого, который был участником организованной группы по продаже наркотиков, приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вынесен на основании соглашения о признании вины, заключенного с прокурором.



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